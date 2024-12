Jovem é preso em Dourados após ser pego dirigindo veículo roubado no Rio de Janeiro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na tarde deste sábado (14), no posto da corporação em Dourados, uma caminhonete, modelo GM/S-10, que havia sido furtada no Rio de Janeiro.

O motorista da caminhonete, um jovem de 19 anos, foi questionado pela polícia sobre a origem do veículo e, após ser comprovado o roubo, relatou aos policiais que pegou o veículo em Vila Vargas, distrito de Dourados, e o levaria até Amambaí, onde receberia R$ 1 mil pela “entrega”.

Tanto o motorista quanto o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O jovem foi autuado pelo crime de recptação.

