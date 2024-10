Jovem é preso por esfaquear a esposa no peito em Rio Brilhante

Um rapaz, de 23 anos, foi preso por esfaquear a companheira na região do peito durante uma briga ocorrida na madrugada desta sexta-feira (11), no Bairro Vila Nova Esperança, em Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Ao chegar, as equipes encontraram a vítima caída no chão com um ferimento no peito. Uma testemunha contou que o corte havia sido feito por uma faca de serra.

O rapaz detalhou ainda que o casal passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, porém, começaram a brigar do nada e entraram em vias de fato. A confusão resultou em vias de fato, momento em que o jovem desferiu uma facada na vítima.

Para tentar fugir, o autor correu e pulou o muro da casa de um vizinho, mas acabou sendo preso pelas autoridades policiais instantes depois. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para o hospital da cidade.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil.

