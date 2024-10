Jovem é socorrido após perder o controle de carro, sair da pista e bater em árvore

O motorista de um Volkswagen Gol, de 21 anos, precisou ser resgatado após sofrer um grave acidente de carro durante o (27), na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Cenário MS, marcas na vegetação indicam que o veículo saiu da pista e percorreu alguns metros até colidir com uma árvore. Apesar disso, não existem detalhes sobre os motivos que levaram o motorista a perder o controle do carro.

Por conta da colisão, a parte frontal do Gol ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado, precisando desencarcerar o rapaz das ferragens. No atendimento inicial, ele apresentou politraumatismo na perna esquerda e diversas escoriações no rosto, ainda assim, ele estava consciente e desorientado.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também