Polícia

Jovem envolvido em sequestro relâmpago de universitário é preso em Dourados

O ourto envolvido já foi identificado, mas segue foragido

09 dezembro 2025 - 15h51Brenda Assis

Ives Morales Dávila, de 19 anos, suspeito de participar do sequestro relâmpago e roubo majorado contra um universitário de 22 anos em Dourados, no dia 29 de setembro, foi preso nesta terça-feira (9). A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia, com apoio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O segundo autor do crime já foi identificado, mas continua foragido.

De acordo com a investigação, a vítima retornava da UFGD quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Sob ameaça, eles obrigaram o jovem a parar, entraram no veículo e passaram a agredi-lo. O universitário foi mantido em cárcere por cerca de oito horas, sendo colocado no porta-malas em parte desse período.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos tentaram realizar transferências bancárias pelo aplicativo da vítima, mas as operações não foram concluídas devido a falhas no sistema. O crime terminou quando o combustível do carro acabou em uma estrada vicinal. A dupla fugiu levando apenas o celular do universitário.

A polícia identificou a motocicleta usada no crime e reuniu provas que embasaram o mandado de prisão. Com isso, Ives foi localizado e preso nesta terça-feira.

A Polícia Civil continua as buscas pelo segundo envolvido.

