Andrey da Silva Ximendes, de 19 anos, perseguido por uma dupla em uma motocicleta e ferido com pelo menos três tiros no início da noite desta quinta-feira (21), no São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, está internado em estado gravíssimo e corre sério risco de morte na Santa Casa.

Informações obtidas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima está recebendo uma alta dosagem de medicamentos para o manter estável, mas a situação é bastante delicada. O rapaz teve ferimentos no tórax e nas costas.

A delegada Joilce Ramos, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, informou a reportagem que a vítima possui passagens policiais por tráfico de drogas. Diante dessa informação, a suspeita é que esse crime possa ter ligação com as anotações criminais do jovem.

Pelo menos oito cápsulas de calibre 9 milímetros foram encontradas no local da tentativa de homicídio, além de um projétil intacto. Ao menos dois teriam acertado o tórax da vítima.

O caso está sendo tratado como lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio.

Relembre - A vítima estava em uma motocicleta Honda Biz, quando percebeu que era perseguido desde o Portal Caiobá. A vítima estava próxima da residência em que morava.

Quando vítima e suspeitos entraram na rua Polônia, a moto em que o atirador estava emparelhou com o veículo da vítima e o garupa passou a disparar contra o homem.

