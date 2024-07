Jovem fica em estado grave ao levar paulada na cabeça durante briga com sogro em Coxim

Jovem, de 29 anos, foi socorrido em estado grave após levar uma paulada na cabeça em uma briga com o sogro, de 48 anos, na região central de Corumbá. O autor do golpe fugiu do local e até o momento não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que estavam em casa quando o autor chegou bêbado, já alterado, dando inicio a uma discussão com o sogro. Em determinado momento, a vítima correu até a cozinha para tentar pegar uma faca.

Diante da grave situação e visível ameaça, o sogro do rapaz se armou com um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima, que caiu próximo ao banheiro do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para o Hospital Regional de Coxim.

Porém, como seu estado de saúde é considerado grave, ele precisou ser transferido com urgência para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internado.

Para a Polícia Militar, a filha do autor detalhou que se separou há poucos dias do rapaz, sendo que por isso ele pediu demissão do emprego e voltaria para sua cidade natal. Ela contou ainda que os pais trabalharam em uma fazenda, sendo que vão para a cidade poucas vezes para vê-la.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

