Jovem leva dois tiros na cabeça após separar briga em tabacaria de Campo Grande

Um rapaz, de 28 anos, levou dois tiros na cabeça após separar uma briga na Tabacaria Smokings, localizada na Avenida Roseira, região do Jardim Leblon, durante a madrugada desta sexta-feira (17). O estado de saúde do rapaz é considerado grave.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço averiguar um caso de disparo de arma de fogo. Porém, ao chegar no local não teria encontrado nada.

Já na Santa Casa, onde a vítima está internada, conversaram com uma testemunha e amiga do rapaz. Ela contou que estava com o marido na tabacaria quando um homem se aproximou de sua cunhada de forma inadequada, o que gerou uma irritação no marido dela.

Ao tirar satisfação com o rapaz, eles acabaram tendo uma briga. Porém, apenas o suspeito e seu amigo foram retirados da tabacaria pelos seguranças e a vítima.

Horas depois, quando já estavam indo embora, a vítima estava em um carro com a jovem, o marido dela e mais duas meninas. Em deslocamento pela Rua Tapes, o veículo foi abordado pelos dois homens da tabacaria, que logo efetuaram dois disparos contra o rapaz.

Ele foi atingido na cabeça, sendo que um tiro acertou atrás de sua orelha e o outro na parte posterior. O jovem foi socorrido pelos amigos, que acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para levá-lo até a Santa Casa.

Ainda em seu relato, a testemunha informou que a vítima não era o alvo dos disparos e sim seu marido, já que o rapaz havia apenas separado a briga. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo.

