Jovem que morreu atropelado por trem em Chapadão do Sul tinha 25 anos

Homem morre atropelado por trem em Chapadão do Sul

Foi identificado como Lucas Barros da Silva, de 25 anos, o rapaz que morreu ao ser atropelado por um trem no final da tarde desta quarta-feira (5), em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, Lucas era morador do Bairro Planalto e aluno da APAE, muito querido entre os familiares e colegas da escola.

Ao site, os familiares informaram que o rapaz gostava de trens. Por conta disso, suspeitam que ele tenha ido até os trilhos para observar, no entanto, acabou se acidentando e faleceu.

Acidente – Os trilhos ficam a aproximadamente 2km da casa onde a vítima morava. Na quarta, por volta do fim da tarde, o trem seguia pela linha férrea até São Paulo, quando o maquinista percebeu que havia algo estranho.

Até conseguir parar completamente a locomotiva, ele ainda andou cerca de 500 metros. O segurança da empresa Rumo foi acionado, junto com o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima presa as ferragens, embaixo da primeira locomotiva. Por ter sido arrastado por cerca de 500 metros, o tronco de Lucas ficou imperceptível.

