Jovem socorrido em estado grave após acidente na Bandeirantes morre na Santa Casa

O jovem Felipe Mauricio Marques Silva, de 21 anos, morreu horas depois da moto que ele conduzia pela Avenida Bandeirantes ser atingida por uma Honda Biz. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (10), na região da Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Conforme as informações complementares do boletim de ocorrência, o avô materno do rapaz procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), junto com o servidor da Pax, para comunicar a morte do motociclista.

O relato aponta que Felipe faleceu às 22h15 do domingo, horas depois de ter sido socorrido. Por conta do falecimento do rapaz, o caso passou a ser registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Acidente – A vítima fatal seguia em uma Honda Fan, com o farol dianteiro apagado, quando foi atingido por uma Honda Biz que trafegava pela Rua Santa Helena e foi atravessar a via principal.

Por conta do impacto, os dois foram arremessados violentamente contra o chão, sofrendo ferimentos graves pelo corpo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo os motociclistas e os encaminhando para a Santa Casa, mas Felipe faleceu horas depois.

Ainda não existem atualizações sobre o estado de saúde do piloto da Biz. Devido a gravidade do acidente, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para realizar o atendimento no local.

