Jovens que mataram indígena a chutes são presos em Amambai

Dois jovens de 26 e 23 anos, foram presos por suspeita de terem assassinado um indígena, de 57 anos, espancado durante a noite de sexta-feira (1°) e madrugada de sábado (2), em uma aldeia de Amambai.

Conforme as informações policiais, populares contaram que no inicio da noite de sexta a vítima estava bebendo com algumas pessoas. Porém, em determinado momento o homem começou a ser agredido com chutes e socos.

Depois disso, os jovens fugiram do local, deixando a vítima caída no chão até ser encontrada, já na manhã de sábado (2). Ele ainda estava com vida e chegou a ser socorrido, mas seu estado de saúde era delicado e acabou falecendo após dar entrada no hospital.

Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe policial, com apoio da liderança da Aldeia Jaguari, iniciou as diligências para identificar e localizar os autores, que foram identificados logo após as apurações iniciais.

Os dois foram localizados e presos na manhã de quarta-feira (6), sendo levados para a delegacia onde confessaram que estavam ingerindo bebida alcoólica e após desentendimento com a vítima, passaram a agredi-lo com chutes e socos.

Apesar de ter acontecido no começo do mês, o caso foi divulgado apenas nesta terça-feira (12) pela Polícia Civil.

