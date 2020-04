Jovens são espancados, amarrados e levam choque na boca após tentarem furtar casa

Dois jovens, 19 anos, foram espancados, receberam choque na boca, amarrados e abandonados em uma área rural na BR-040, após tentarem roubar fios de cobre de uma residência, na noite desta terça-feira (28), em Campo Grande. O dono do imóvel flagrou os rapazes e os espancou com ajuda de amigos.

Segundo o registro policial, os dois garotos foram encontrados em uma via que dá acesso a Uniderp Agrarias, eles estavam amarrados e abandonados, após um homem que passava pelo local avistar as vítimas.

Os jovens relataram aos policiais que estavam tentando roubar fios de cobre uma casa vazia no Parque dos Poderes, mas no momento do crime o morador da residência apareceu e flagrou os dois, logo depois várias outras pessoas chegaram no local, amarraram os dois e começaram a espanca-los.

As vítimas disseram que além de socos e chutes, eles receberam descargas elétricas na bocam após as agressões eles foram colocados dentro de um carro e então os abandonaram na área rural.

Os jovens disseram não saberem que eram os agressores e também não lembravam onde ficava a residência onde tudo ocorreu. Eles foram levados para a UPA Moreninhas.

Um dos jovens estava com cortes nas duas orelhas, cortes na boca e com prováveis fraturas nos ossos do rosto, com marcas de lesões no corpo todo, pernas, braços e etc, segundo o médico que o atendeu.

O outro estava com lesões no rosto, nos dois olhos, na boca, com cortes na testa e várias lesões no corpo todo, pernas e braços.

Deixe seu Comentário

Leia Também