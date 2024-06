Justiça Itinerante divulga calendário de atendimento para o segundo semestre de 2024

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já disponibilizou o calendário de atendimentos da Justiça Itinerante para o segundo semestre de 2024. O serviço continua a ocorrer em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, de acordo com a rota divulgada.

O calendário pode ser acessado pelo link clicando aqui. As duas unidades de atendimento mantêm suas rotas nas regiões do Aero Rancho, Coophavila II, Coronel Antonino, Dom Antônio Barbosa, Jardim Campo Belo, Jardim Canguru, Jardim Noroeste, Moreninhas, Nova Campo Grande, Nova Lima, Novos Estados, Pioneiros, Piratininga, Santo Amaro, São Conrado, Tiradentes, Universitário e Vila Nasser.

É importante destacar que houve mudança de endereço do atendimento na região dos Pioneiros, que passará a ser na Rua Ana Luísa de Souza, 654, em frente à Colônia Paraguaia.

No primeiro dia de julho, os atendimentos serão realizados na região do São Conrado e no Jardim Campo Belo.

Fique atento ao calendário disponível no site do TJMS e aproveite este importante serviço de justiça itinerante em sua região.

Mais informações podem ser obtidas das 12 às 19 horas, pelos telefones 3314-5503 e 3314-5537; e na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo da Av. Fernando Corrêa da Costa).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também