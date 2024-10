'La Paraguaia' é encontrada morta e sem a cabeça na fronteira

Uma moradora de rua, conhecida como “La Paraguaia”, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada morta, com a cabeça decapitada, no meio de alguns arbustos em uma área conhecida como La Playita, em Puerto Suárez, município boliviano que faz fronteira com Corumbá. O corpo dela foi encontrado durante a manhã de terça-feira (1°).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o Promotor Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, explicou que, de acordo com a autópsia, a vítima morreu de choque hipovolêmico (perda de muito sangue), possivelmente por conta de uma facada que levou na cervical.

A promotora responsável pelo caso, Fabiola Paco, indicou que foi apurado que a mulher foi morta há cerca de 10 ou 15 dias e em decorrência da decomposição do corpo, pode ter sido decapitada por animais.

A polícia está investigando o caso e começou a buscar imagens de câmeras de segurança e ouvir depoimentos para chegar à autoria do crime.

