Ladrão acaba preso menos de 24 horas depois de cometer furto em Costa Rica

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (10), em Costa Rica, cidade a 397 quilômetros de Campo Grande, após ele tentar furtar dois estabelecimentos comerciais e por arrombar e roubar uma terceira loja.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Costa Rica, agiu rapidamente após ser notificada do crime e conseguiu prender o indivíduo envolvido nos crimes, além de recuperar os bens subtraídos.

Os investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) deram início às investigações e conseguiram identificar, localizar e prender o autor, além de recuperar os produtos do roubo em menos de 24 horas.

Com longa ficha criminal por crimes patrimoniais, a polícia afirmou que irá representar pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

