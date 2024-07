Ladrão é preso por arrombar comércio e furtar cestas básicas em Três Lagoas

Três pessoas foram identificadas por furtar várias cestas básicas na última terça-feira (23), em Três Lagoas. Eles teriam invadido um estabelecimento comercial durante a madrugada. Um dos ladrões foi preso.

Conforme as informações policiais, o estabelecimento comercial localizado na Vila Piloto. Depois de arrombar a portar e entrar, eles pegaram várias cestas básicas de tamanho grande. Os investigadores então deram inicio as investigações, entrevistando testemunhas e analisando câmeras de segurança.

Depois de identificar os autores, as equipes conseguiram localizar um rapaz de 19 anos, já muito conhecido no meio policial por conta de seus antecedentes criminais, como ameaça, violência doméstica, violação de domicílio, incêndio, furto qualificado e roubo. Ele é morador do bairro onde fica o comércio.

Diante da situação, ele foi preso e na delegacia acabou confessando o crime, confirmando a identificação dos comparsas. Ele detalhou ainda que para arrombar a empresa, os bandidos usaram uma chave de fenda, que já havia sido furtada.

Todos os indivíduos serão devidamente indiciados como suspeitos do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, e se condenados, poderão receber uma pena de até oito anos de reclusão.

