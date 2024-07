Ladrão é surrado após tentar furtar cigarros em conveniência na Capital

Ladrão, de 26 anos, levou uma surra de populares logo após tentar furtar cigarros de uma conveniência na rua Elmira Ferreira de Lima, no Parque Isabel Gardens, em Campo Grande, durante a tarde desta sexta-feira (26).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou com uma testemunha, afirmando que o suspeito tentou cometer o crime, mas foi flagrado e tentou fugir, mas foi alcançado pelos populares.

Por conta da 'coça' levada, o ladrão ficou com escoriações pelo corpo e foi encaminhado até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino pela equipe de militares, onde foi deixado em observação.

Nenhuma testemunha foi encaminhada para a delegacia, enquanto o proprietário do estabelecimento não quis prosseguir com a denúncia.

O caso foi registrado como furto e lesão corporal dolosa.

