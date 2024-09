Ladrão tenta fugir ao ver a PM mas se 'embanana', causa acidente e é preso na Capital

Um rapaz, de 24 anos, foi preso depois de bater uma caminhonete que havia furtado na manhã de hoje (16) ao tentar fugir da Polícia Militar no cruzamento da Avenida Marinha, com a Rua do Porto, no Coophavila II, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz teria furtado a caminhonete na região do São Jorge da Lagoa no final da manhã. Já durante a tarde, ele se assustou ao ver uma viatura da Polícia Militar enquanto seguia pela Avenida Marinha.

Para tentar fugir da vista dos policiais, ele tentou acessar a Rua do Porto, momento em que perdeu o controle de direção e colidiu contra as estruturas de um fast food e de uma sorveteria. O veículo só parou quando atingiu um Volkswagen Gol que estava estacionado.

Além do rapaz, existe a suspeita de que mais uma pessoa estaria envolvido no crime, já que uma declaração do autor aponta que havia dinheiro envolvido no furto. Ninguém se machucou durante o acidente.

Diante dos fatos, as equipes da Perícia Técnica, da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas, atendendo a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também