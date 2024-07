Mãe é presa por produzir e vender fotos nuas da filha pequena

Uma mãe e seu mentor foram alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão por produzir e compartilhar as fotos íntimas de uma menina, de nove anos. A segunda fase da operação Coruja das Flores comandada pela Polícia Federal foi deflagrada nesta sexta-feira (5).

Conforme as informações policiais, a primeira fase da operação, deflagrada em maio deste ano, cumpriu um mandado na cidade de Foz do Iguaçu, tendo o investigado sido preso em flagrante diante da localização de imagens de abuso em aparelhos de uso homem que estava sendo investigado.

Durante a continuidade das investigações, os policiais conseguiram identificar a fonte dos registros íntimos de uma das vítimas. Na análise do material, foi possível descobrir que o preso, que já se encontrava em liberdade provisória após decisão da Justiça, tinha contato com uma mulher, do interior do estado de Goiás. Mãe de duas crianças, ela responsável pela produção de fotos íntimas da própria filha. Investigações comprovaram que a mãe não só produziu como enviou diversos registros de sua filha, menor de idade.

Com a constatação do crime e a situação de vulnerabilidade da vítima, a PF, de forma urgente e prioritária, representou ao juízo para expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor dos envolvidos.

A 5º Vara Federal em Foz do Iguaçu expediu os mandados que foram cumpridos, nesta manhã, em Foz do Iguaçu e no interior de Goiás, com apoio da Polícia Civil e do Conselho Tutelar, para o resgate das filhas da investigada, visando sua integral proteção e preservando a mesma contra situações de abuso.

