Mãe procura a polícia após ser atacada por filha usuária de drogas em Dourados

Uma mulher procurou a polícia, na tarde de sábado (24), para registrar uma ocorrência e solicitar medidas protéticas após ser agredida pela própria filha, que é usuária de drogas, no Bairro Jardim Rasslem, em Dourados.

Segundo o portal de notícias locais Dourados News, a mulher contou à polícia que a filha é usuária de drogas e há algum tempo vem causando problemas, já que invade sua residência e lhe agride fisicamente. A mulher já havia registrado ocorrência contra a filha anteriormente.

Conforme o boletim de ocorrência, neste sábado a autora invadiu a residência de sua mãe começou a lhe agredir com socos e chutes, o que levou a vítima a solicitar medidas protetivas contra a usuária.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como vias de fato.

