Mais uma Universal é invadida por criminosos na capital

Criminosos invadiram na madrugada desta quarta-feira (29), o templo da Igreja Universal do Reino de Deus do bairro Nova Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, o pastor chegou ao local por volta das 6h40 desta quarta e percebeu que os cadeados do portão de entrada estavam arrombados. Os bandidos ainda retiraram a porta de vidro do templo.

Foram levados R$ 30 em moedas e um aparelho Bluetooth. É o segundo templo da Universal que foi invadido em pouco mais de uma semana na capital. No dia 21 de janeiro, o templo do Jardim das Macaúbas foi roubado

