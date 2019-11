Ex-bispo deixa Universal após escândalo de adultério

Sarah Chaves, com informações do Notícias da TV

O bispo Rogério Formigoni, que fazia parte do Balanço Geral da Record, deixou a Igreja Universal do Reino de Deus na última semana, após ter sido acusado de adultério ao admitir ter trocado mensagens com uma mulher casada.

O escândalo estourou há dois meses, mas o afastamento de Formigoni só foi sacramentado na semana passada. Ele não aceitou o castigo imposto pelo bispo Renato Cardoso, genro de Macedo e atual líder da igreja, que o mandou ir pregar nos E.U.A, e acabou deixando a congregação.

Na íntegra a Universal publicou uma nota esclarecendo o afastamento do bispo: Para dar fim a especulações e fake news, a Igreja Universal do Reino de Deus vem a público para esclarecer o que de fato ocorreu na questão do ex-bispo. Rogério Formigoni procurou a direção da Universal para expor sua conduta inapropriada [..]Mesmo assim, considerando sua confissão e acreditando em seu arrependimento, a igreja lhe ofereceu uma oportunidade de recomeço. Porém, não aceitando a disciplina nem um recomeço, Formigoni preferiu, por decisão própria, desligar-se do ministério. Nossas orações são para que ele, sua esposa e a outra família envolvida se reestabeleçam no casamento e na fé.".

Formigoni se defendeu com um post no Instagram, publicado na tarde da última sexta-feira (1º):

"Em resposta a nota emitida pela IURD a respeito da minha saída, quero afirmar que durante todo o meu período como bispo da IURD, jamais destruí ou causei mal a qualquer família. Apenas não concordei com a dura disciplina da igreja por não ter tomado nenhuma atitude que merecesse tal castigo", escreveu (leia a íntegra no final deste texto).

Segundo uma pessoa próxima, o bispo teria apenas respondido, no WhattsApp, a uma mulher que o elogiara fisicamente. A mensagem no celular teria sido flagrada pelo marido da fiel,e o próprio bispo procurou a cúpula da igreja para relatar o ocorrido. Ele foi imediatamente destituído de suas funções pelo também midiático Renato Cardoso, apresentador do Love School ao lado de sua mulher, Cristiane Cardoso

