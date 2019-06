Vídeo - Local onde funcionava a Wood's será igreja após exorcismo

O prédio onde funcionava uma das mais badaladas casas noturnas de Campo Grande, a Woods, será exorcizada para dar lugar a uma igreja católica.

A informação foi publicada no Facebook da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O local abrigará a Paróquia Nossa Senhora da Abadia. “Na contra-mão do que tem ocorrido pelo mundo inteiro, uma boate vai se transformar numa Igreja Católica Apostólica Romana”, consta na publicação.

O conteúdo da publicação também relembra um episódio que aconteceu na primeira casa noturna que funcionou no local. “Uma boate que teve seu fim com brigas e quebradeira”. Em março de 2015, uma briga generalizada durante o show da banda Luxúria ganhou as manchetes dos jornais e chegou a ser notícia em rede nacional.

Depois do fechamento, outras duas casas noturnas abriram no local, mas não duraram muito tempo. Os católicos comemoram o espaço que será o segundo da igreja católico na principal avenida da cidade, já que uma das maiores igrejas da capital também fica na Afonso Pena. ‘Nos extremos desta avenida teremos duas paróquias dedicadas à nossa santíssima mãe uma sob o título de Nossa Senhora da Abadia, que o prédio será exorcisado e abençoado, pois era como dito anteriormente uma boate, e a outra já existente, detém o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, publicaram.

A redação tentou contato com o padre responsável pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a Arquidiocese de Campo Grande, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.

