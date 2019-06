Menino de 4 anos, junta latinhas para fazer aniversário

Saiba Mais Cidade Sem emprego, estudante de MS junta latinhas para comprar notebook

O menino Davi Miguel, 4 anos, que vive com a família na região sul de Palmas, no Tocantins, começou a juntar latinhas há dois meses para fazer a festa de aniversário no dia 31 de julho, com tema do Hulk e convidar os amigos para comemorar seus cinco anos.

A dona de casa Flávia Mendes disse o menino pediu a festa, mas a família não tem condição de realizar o desejo. Foi aí que o garoto teve a ideia de juntar latinhas de alumínio e vender para conseguir o dinheiro necessário, segundo o G1.

"Há uns dois meses ele falou: ‘mãe eu quero uma festa do Hulk’. Eu falei: ‘Meu filho, mamãe não tem dinheiro para fazer uma festa do Hulk’. Aí ele disse: ‘Então eu vou catar latinha pra fazer meu aniversário’. Eu achei que era uma coisa momentânea, mas ele começou e todo lugar que ele via uma latinha pegava", contou Flávia Mendes.

É de latinha em latinha que o sonho de Miguel vai se tornando realidade. "Estou juntando latinhas para vender para fazer meu aniversário. Eu quero que tenha bolo, salgado, brigadeiro, balão pra minhas irmãs", conta o menino.

A busca pelas latinhas conta com ajuda do irmão mais velho dele, José Nogueira, 10 anos. A família vive em uma chácara na região do Aureny III, no sul de Palmas. A simplicidade do menino encanta e enche a mãe de orgulho.

"Ele já sabe o valor das coisas. Não o valor financeiro, mas o valor de uma conquista. A partir dessa primeira conquista, que ele está tendo, vai se espelhar para o resto da vida a lutar pelo que ele quer e não esperar", diz a mãe orgulhosa.

(Com informações do G1)

