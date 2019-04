Sem emprego, estudante de MS junta latinhas para comprar notebook

Gabriel Jard, 21 anos, estudante do curso de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), polo Corumbá, participou do programa “Encontro com Fátima Bernardes” da rede Globo, na segunda-feira (29). Ele ficou conhecido em todo o estado, depois de juntar 40 mil latinhas afim de comprar um notebook, para elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e se formar.

Na entrevista Gabriel contou que aproveitou o período de férias para iniciar a empreitada, “entre novembro e janeiro, eu juntei 5 mil latinhas, após isso, houve o retorno das aulas e eu resolvi pedir a colaboração da população por meio das redes sociais”, disse.

Depois da publicação, os próprios colegas da universidade o auxiliaram com doações de latinhas. “Teve um pessoal que depositou caixas em diversos pontos do campus, para que outros depositassem as latinhas”, afirmou.

O estudante explicou que o fato de cursar o período integral, não ter emprego e não querer jogar a responsabilidade para os pais, foram decisivos para a iniciativa, superando o preconceito e falácias de desmotivação.

Todos os convidados aprovaram a ideia e comentaram; um deles disse que muitas pessoas se prendem pelo medo do que os outros vão pensar, e Gabriel driblou isso para conquistar o tão sonhado computador para fazer o trabalho.

“Se você acha que é o 'coitadinho' não vai conseguir nada, ele superou isso e é um exemplo”, afirmou o cantor Dudu Nobre.

O jovem mora com os pais e mais duas irmãs, uma de 23 e outra de dois anos. Ele explica que o esforço para concluir o curso de educação física é uma forma de mudar a realidade de toda a família.

Os pais ficaram orgulhosos e fizeram declarações a Gabriel.

Na entrevista, Gabriel se emocionou ao falar sobre o preconceito que viveu ao juntar as latinhas e sobre a superação que os jovens devem ter ao se deparar com situações como a dele.

Agora, com o computador em mãos, o estudante já pensa no futuro. Ele prepara o trabalho de conclusão de curso levando em consideração um projeto que leva a magia do circo às regiões distantes do Pantanal, com apresentações em escolas rurais. O projeto ainda está no papel, mas já gera motivação para o estudante.

“A região onde eu moro fica cercada pelo rio Paraguai, e dentro do Pantanal existem várias escolas e queremos levar o projeto de apresentação circense para as crianças, para que elas possam ter essa experiência, já que a região é de difícil acesso e os estudantes não têm oportunidades”, finalizou Gabriel.

Deixe seu Comentário

Leia Também