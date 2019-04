Presos em festa no Paraguai, estudantes brasileiros serão expulsos do país

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Os onze estudantes de medicina brasileiros presos, no começo de abril, durante uma festa regada a álcool e drogas em Pedro Juan Caballero, Paraguai, serão expulsos do país vizinho.

Conforme investigações da polícia local, nenhum deles entrou legalmente no país.

De acordo com informações do Dourados News, levantadas junto à polícia paraguaia, os suspeitos não possuem os vistos de estudantes para permanecer no país.

No grupo tem nove homens e duas mulheres. Um dos estudante é paraguaio e foi condenado a fazer trabalhos sociais em Pedro Juan Caballero. Cabe às autoridades brasileiras definirem o futuro dos suspeitos, após a expulsão, conforme o juiz Cândido Mendieta.

Caso

A prisão aconteceu por volta das 15 horas, no dia 6 de abril. Na ocasião, os estudantes estavam em uma residência e após denúncias de moradores próximos de que no local havia uma grande movimentação de jovens, eles foram presos.

Os policiais entraram na residência com ordem de busca e apreensão e encontraram mais de três quilos de maconha, além de três motocicletas sem procedência.

