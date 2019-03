Mão humana decepada é encontrada no pátio do Detran-MS

Saiba Mais Polícia Caso macabro: homem mata e arranca cabeça de cachorros a golpes de faca

Na manhã de terça-feira (27), uma suposta mão humana decepada foi encontrada dentro de um veículo apreendido e deixado no pátio do Detran em Coxim-MS. A mão humana seria do lado esquerdo e estava seca e sem os dedos.

Conforme o site Diário X, a mão foi achada embaixo do banco do motorista e estava em um saco plástico. Não foi possível visualizar a presença de vestígios das unhas, já que os cinco dedos foram cortados.

O servidor público estadual que realiza o serviço de organização dos veículos apreendidos, achou o saco quando foi movimentar o banco do motorista para trás. Além do membro, uma arma de brinquedo também foi encontrada.

A Polícia Civil esteve ao local e realizou procedimentos de praxe para análise. Caso seja comprovado que o membro se trata de material humano, as investigações devem se intensificar na região.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

