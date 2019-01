Caso macabro: homem mata e arranca cabeça de cachorros a golpes de faca

Três cães foram brutalmente mortos na cidade de Rio Brilhante na quinta-feira (10). Os animais foram sacrificados com golpes de faca, e dois deles tiveram partes do corpo separadas e até a cabeça arrancada.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o fato ocorreu em uma residência na rua Leandro Brites bairro Jardim Novo Mundo e o suspeito, um jovem de 18 anos, já foi identificado pela polícia.

O suspeito mora com outro rapaz e segundo a polícia era dono dos cães. Os bichos foram encontrados com partes dos corpos separadas e a faca usada no crime ficou cravada na cabeça de um dos cachorros.

A polícia militar procura o suspeito que fugiu após o crime.

A população da cidade demonstrou grande indignação com o ocorrido, assim como a Associação de Proteção aos Animais (AMAR).

