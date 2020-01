Márcio está desaparecido desde dezembro, quando saiu para trabalhar

Valdelice Alves Mota, 35 anos, busca por informações que ajude na localização do seu esposo, Márcio Chaves Vieira, também de 35 anos, que está desaparecido desde o dia 3 de dezembro de 2019, quando saiu para fazer uma diária em Nova Andradina.

Ao JD1 Notícias, Valdelice contou que o esposo trabalhava em uma fazenda, mas ficou desempregado e se mudou com a família para Nova Andradina. Para sustentar a família, Márcio faz “bicos” de pedreiro. No dia de seu desaparecimento, ELE saiu de casa às 5 horas da manhã e seguiu para o bairro Portal do Parque onde faria um serviço e não retornou mais.

Depois de tanta busca, um colega da família informou a esposa que levou Márcio para Bataguassu. “Esse rapaz que deu carona disse que meu esposo estava indo ver um serviço na fazenda”, afirmou Valdelice.

A última vez que foi visto, Márcio usava uma calça de cor laranja, uma camiseta verde e um boné azul. Ele tem três filhas, uma está com 1 ano e 5 meses. Qualquer informação que ajude na localização pode ser repassada a família pelo número (67) 99260310.

