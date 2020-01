Homem procura por familiares em Mato Grosso do Sul

José Alfredo Lino, 57 anos, morador de Nova Mamoré (RO), não fala com seus familiares a mais de 40 anos e agora está à procura de seus parentes de Mato Grosso do Sul na cidade de Ribas do Rio Pardo e municípios próximos.

Claudiomir Rodrigues ajuda pessoas nas redes sociais a encontrarem amigos ou parentes que não vêem há muitos anos e na última quinta-feira (16) fez uma postagem contando um pouco a vontade de José de reencontrar seus familiares.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com Lino para saber um pouco mais de sua história. José contou que sua família era do estado do Paraná, mas depois de uma forte geada que atingiu a região em que eles residiam, seu pai vendeu tudo e se mudou para Mato Grosso do Sul.

A família chegou ao estado e com o passar do tempo, ele e seus irmãos foram crescendo, construindo suas famílias e saindo da casa dos pais. Após se estabelecer, José se desentendeu com um irmão e decidiu sair de MS e ir para Guajará-Mirim, em Rondônia.

Depois de alguns anos do novo estado, ele decidiu se restabelecer em Nova Mamoré, a 48 km de Guajará-Mirim, e conheceu sua esposa e constituiu sua família de sete filhos. Hoje, José sente saudade de sua família e pede toda a ajuda possível para encentrá-los.

O nome do seu pai é Osório Alfredo Lino e sua mãe se chama Conceição de Santa Luzia, seus sete irmãos se chamam Vitor Alfredo Lino, Amadeu Alfredo Lino, Natalício Alfredo Lino, Maria Regina Lino, Francisca Teodoro da Conceição, João Alfredo Lino e Antônio Aparecido Lima, também conhecido por Cidinho.

Ele afirma ter mais irmãos, mas com o passar dos anos e a quantidade, não se lembra mais o nome de todos eles.

José não sabe exatamente onde sua família está, mas acredita que esteja em alguma das seguintes cidades, Três Lagoas, Águas Claras, Arapuá, Arlindo Luz, Ribas do Rio Pardo e regiões próximas a elas.

Se tiver alguma possível informação sobre o paradeiro dessas pessoas ou se você conhece algum desses nomes, entre em contato com o telefone (69) 99394-9685 ou com Claudiomir, (69) 99963-5226. Qualquer informação é útil para reunir por completo esta família.

Deixe seu Comentário

Leia Também