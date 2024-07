Marido acusa esposa de traição, a esfaqueia e a deixa em estado grave no Centenário

Mulher, de 33 anos, foi brutalmente esfaqueada pelo próprio marido na madrugada deste domingo (28), em um condomínio residencial no Jardim Centenário, em Campo Grande. Tudo aconteceu após o suspeito acusar a esposa de tê-lo traído e o esfaqueamento rolou na frente dos filhos do casal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por pelo menos seis golpes de faca e mesmo estando em estado grave, esteve consciente para relatar o fato para a Polícia Militar, a qual foi a primeira autoridade a chegar pelo local.

Ela contou o marido chegou alcoolizado, trancou a porta do apartamento e a levou para o quarto do casal, onde passou a acusá-la de ter tido um caso extraconjugal e em determinado momento, sacou uma faca no qual passou a ameaçá-la para que confessasse o ato.

Irritado, ele desferiu diversos golpes contra a esposa e depois, fugiu pulando a janela do apartamento, abandonando a mulher ferida e levando a faca e a chave do apartamento. Gritando por socorro, a vítima foi auxiliada por populares que arrombaram a porta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou rapidamente os primeiros atendimentos, encaminhando a mulher em estado grave para a Santa Casa.

Equipe da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e Polícia Científica estiveram no local do crime.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

