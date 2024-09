Marido chega do trabalho e encontra esposa morta no Pioneiros

Mulher, de 22 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na madrugada desta terça-feira (24), na região do Pioneiros, em Campo Grande. Quem encontrou a vítima sem os sinais vitais, foi o próprio marido, que chegava do trabalho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o marido retornou do trabalho por volta das 1h30 e percebeu que a porta estava trancada. Ele chamou pela esposa, mas ela não respondeu e nem atendeu aos telefonemas.

Assim, ele decidiu escalar a janela e entrou no apartamento, observando que a jovem estava caída no chão. Ele ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que recomendou a massagem cardíaca até a chegada da viatura com a equipe médica.

O jovem realizou os procedimentos e posteriormente a equipe médica continuou com o atendimento, porém, o óbito foi constatado às 2h42 ainda pelo local. O marido relatou para a Polícia Militar que a vítima era epilética.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

