Menina baleada durante execução na fronteira, passa por cirurgia no HU de Dourados

A menina de 6 anos que foi atingida durante uma execução na fronteira nesta sexta-feira (20) foi levada em estado grave para atendimento médico em Dourados, que fica a 229 km de Campo Grande.

Ela estava brincando frente de casa, e acabou sendo atingida por um tiro no pescoço, cabeça, está intubada e foi levada ao Hospital Universitário de Dourados, onde ficou no vaga zero para o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), onde teria que passar por uma cirurgia na ala pediátrica.

A criança foi baleada durante a execução de Fredy Enchague, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã.

Fredy Enchague Bordon foi morto com vários disparos, quando estava dentro de uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (20). Duas caminhonetes foram vistas deixando o local após os disparos. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da execução e o caso é investigado.

O Ministério Público do Paraguai negou que houvesse dólares no veículo da vítima. Entretanto, em uma das caminhonetes abandonada no local foram encontrados cerca de R$ 45 mil em SUV de cor preta, que foi abandonada nas proximidades do local onde aconteceu o atentado.

