'Menina do job' é agredida por cliente após uso de cocaína durante programa em MS

Uma garota de programa, de 29 anos, foi espancada por um cliente, de 28 anos, durante a madrugada desta terça-feira (7), no Residencial Portal do Parque, em Nova Andradina.

Conforme informações do site Jornal da Nova, durante o programa os dois usaram cocaína. Porém, o uso da substância deixou o homem extremamente violento.

Ele então passou a bater na mulher, que reagiu e passou a gritar por socorro. Vizinhos do imóvel então acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para ir até o local.

O casal foi então encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, a mulher apresentava vários hematomas pelo corpo e foi liberada após ser medicada. Enquanto isso, o autor estava tendo um princípio de overdose, por conta do uso do entorpecente.

Devido sua condição, ele ficou internado na unidade de saúde. O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

