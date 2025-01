Jovem é ameaçado de morte após cancelar encontro com 'menina do job' em Dourados

Um douradense, de apenas 21 anos, foi ameaçado de morte após cancelar encontro com garota de programa que conheceu em um site de relacionamentos. O caso foi denunciado na delegacia de Dourados.

Conforme as informações policiais, o rapaz conheceu a menina em um aplicativo e depois ter marcado o compromisso, ele decidiu cancelar. Instantes depois, o jovem passou a ser ameaçado pelo ‘cafetão’ da menina.

Em várias ligações, o autor disse que a vítima teria que pagar pelo programa mesmo que não tivesse acontecido, pois a ‘menina do job’ não podia ficar no prejuízo.

Com medo e se sentindo pressionado pelas ameaças, ele fez um depósito no valor de R$ 350 para se livrar da situação. No entanto, as ameaças e a tentativa de extorsão continuaram acontecendo.

Por conta disso, ele decidiu ir até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade para registrar o caso.

