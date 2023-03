Menino de 13 anos tenta matar a mÃ£e apÃ³s ela se negar a fazer janta

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A Polícia Militar foi acionada para deter um adolescente de 13 anos que tentou matar a própria mãe por ela se negar a fazer janta para ele na madrugada desta segunda-feira (27) em Novo Mundo, Mato Grosso.

A informação repassada à polícia é de que o menor consumia bebida alcoólica durante o dia em uma comunidade conhecida como Boca Fria. À noite, bastante alterado, chegou a casa querendo jantar. A mãe, então, afirmou que não faria a comida e pediu para ele próprio fazer. Irritado, ele iniciou uma discussão e começou a agredir a mãe.

O rapaz, ainda pegou uma faca e atingiu a mulher na região do braço e mão. A mãe foi encaminhada para uma unidade médica

A Polícia Militar foi acionada e o menor foi detido. Além da faca, uma espingarda calibre 28 também foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

