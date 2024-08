Menino de 3 anos é encontrado andando sozinho durante a madrugada em Corumbá

Um menino, de apenas 3 anos, foi encontrado andando sozinho pelas ruas da região do Bairro Guanã, localizado na parte alta de Corumbá. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (7).

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o pequeno foi encontrado por um homem, que ao avistá-lo acionou a Polícia Militar. Para as autoridades, a mãe do rapaz que encontrou a criança contou que o menino mora na região, passando o endereço da casa dele.

Diante da situação, a equipe da PM levou o menino para casa, porém, não tinha ninguém no imóvel e os policiais não acharam ninguém que fosse responsável pela criança nas intermediações.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. Ainda segundo o site, consta no registro policial que o menino não apresentava nenhuma lesão corporal e foi encaminhado para a Casa de Acolhimento Institucional, localizada na rua Tiradentes.

Já hoje, a genitora da criança foi até o Conselho procurando pelo menino, porém, ele já havia sido encaminhado à Casa de Acolhimento Institucional, após todos os procedimentos.

“Ela (a mãe) estava desesperada. Veio até aqui e disse que trabalha como feirante e provavelmente ao sair, para arrumar a barraca na feira, o filho deu falta dela e saiu atrás, sendo avisada só depois por quem ficou na casa, que ao acordar deu falta do menino, informando para a mãe que já estava na feira. Quando pegamos a criança era nítido que não tinha características de criança abandonada, pois estava com roupa bem arrumada, com cabelinho cortado, chupeta nova, mas não falava nem o nome e nem o nome dos pais, bem como não apresentava sinais de maus-tratos ou algum tipo de lesão pelo corpo”, disse a conselheira tutelar, Camila Andreta dos Santos.

O caso seguirá sendo investigado.

