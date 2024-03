Com a colaboração da Energisa, a Polícia Civil deflagrou a operação 'Conta Justa', na manhã de quarta-feira (27), em Campo Grande. O objetivo da ação é combater o furto de energia elétrica na capital e acabou prendendo cinco pessoas envolvidas.

A operação conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, com o suporte técnico da concessionária Energisa e perícia criminal, apontaram para a existência de manipulações no sistema de medição de energia elétrica em diferentes localidades da cidade, dentre residências e estabelecimentos comerciais. Essas ações configuram crimes contra o patrimônio.

Os presos tem entre 49 e 62 anos. Sendo que, todos foram detidos por conta de irregularidades encontradas após minuciosas inspeções. As detenções foram realizadas, com base em evidências coletadas no local, incluindo análises técnicas e registros de imagem.

