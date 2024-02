Militar da reserva embriagado causa acidente nas Moreninhas

Na condução de um Fiat Siena, um policial militar da reserva, colidiu com a traseira de um veículo Van I/M Benz Sprinter com baú na noite de ontem (17), deixando o veículo danificado nas Moreninhas.



Conforme o relatório do boletim de ocorrência divulgado pela Guarda Civil Metropolitana, no final da tarde, o policial seguia o fluxo pela rua Arquiteto Joaquim Barreto no sentido leste-oeste, quando em frente ao numeral 555, bateu na traseira da Sprinter que estava estacionada.



O motorista do Fiat passou pelo teste do bafômetro que testou positivo para embriaguez, ainda conforme a ocorrência, ele apresentava, "odor etílico, fala descompassada e vestes desarrumadas". Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.



Ele foi levado sem resistência para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol, onde o caso foi tipificado como conduzir veículo automotor sob influencia de álcool.



A Polícia Militar e de Trânsito estiveram no local prestando apoio à ocorrência.

