Morador atira com garrucha em confraternização após ameaçar rapaz no Tiradentes

Rapaz, de 26 anos, foi ameaçado de morte pelo morador da residência, de 43 anos, onde acontecia uma confraternização na região do Tiradentes, em Campo Grande. O suspeito ainda atirou com uma garrucha e assustou os demais convidados, que saíram do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local para primeiramente atender uma possível violência doméstica, mas quando chegaram na residência, verificaram que se tratava de uma ocorrência envolvendo arma de fogo e agressão.

Em conversa com o rapaz, ele explicou que estava na confraternização na casa que é da mãe de sua amiga, porém, em determinado momento, o marido da mulher apareceu e desferiu um tapa na cabeça da vítima, dizendo que o mataria.

Logo na sequência, os convidados se retiraram e o suspeito apareceu com uma garrucha de calibre 22, onde atirou. Em verificação na residência, foi encontrado o armamento sem munição.

O suspeito do disparo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como vias de fato, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

