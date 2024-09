Morador de Anastácio morre meses após sofrer acidente de moto

Paulo Junior, de 44 anos, morreu durante a manhã desta quarta-feira (19) após sofrer um grave acidente de trânsito no mês de junho. Ele era morador da cidade de Anastácio.

Conforme as informações do Jornal A Princesinha News, o acidente de moto teria acontecido no dia 16 de junho. Por conta da gravidade do caso, o motociclista precisou ser transferido para Campo Grande, onde ficou internado até falecer nesta quinta-feira (19).

Muito conhecido na cidade, os amigos de Paulo lamentaram o ocorrido nas redes sociais. O velório de Paulo Junior será realizado a partir das 18h na Pax, localizada atrás do Hospital de Anastácio.

