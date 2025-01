Morador de Campo Grande morre ao ser atropelado na MS-450, em Dois Irmãos do Buriti

Rodolfo Teles de Menezes, de 37 anos, morreu após ser atropelado durante a madrugada de domingo (26), na MS-450, Estrada Parque, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. O motorista que atropelou o homem fugiu do local, sem prestar socorro à vítima.

Conforme as informações policiais, o homem seria morador de Campo Grande, mas estava no local visitando as filhas e sua esposa, que moram no distrito.

Durante a madrugada, Rodolfo foi encontrado caído na rodovia, já sem sinais vitais. As autoridades foram acionadas por volta das 3h48, sendo que quando a policial chegou ao local, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já havia iniciado a preservação da cena.

A Polícia Civil realiza diligências para localizar e identificar o condutor que atropelou a vítima e fugiu do local.

