Moradores encontram corpo no Córrego Lagoa, no Jardim Batistão

O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (3) no Córrego Lagoa, próximo ao cruzamento das avenidas Dr. Nasiri Siufi e Dinamarca, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Moradores confirmaram à polícia que a vítima se tratava de um homem identificado apenas como Henrique, morador da região e que tinha um histórico de problema psicológico e que algumas vezes tinha surtos.

Segundo o delegado Sam Suzumura, da 6ª DP, contou que o corpo foi encontrado por populares, que foram até a beira do córrego e encontraram o corpo, preso em galhos, e acionaram o Corpo de Bombeiros. Informações iniciais apontam que ele estava desaparecido há cerca de 15 dias.

Ao chegarem no local, os bombeiros confirmaram se tratar de um corpo e fizeram a retirada do cadáver, temendo que a chuva levasse o corpo embora córrego abaixo.

O delegado ainda detalhou que o corpo apresentava extravasamento de sangue, algo não comum para corpos de pessoas que morreram afogadas, mas que não foi identificado, ainda neste momento, algum ferimento que possa ter causado esse quadro. Será necessário exame necroscópico para definir a causa da morte da vítima. O corpo será encaminhado para o Instituto Médio e Odontológico Legal (IMOL).

Os bombeiros, acompanhadores de populares, se dirigiram até a residência onde mora a mãe de Henrique para informá-la sobre a morte do filho.

Matéria atualizada às 17h52 para correção de informações

