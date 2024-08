Mecânico mata rapaz a facadas por desentendimento no jogo do tigrinho no Jardim Panamá

Eduardo Souza Lima, de 34 anos, foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (23), após um desentendimento relacionado ao 'Jogo do Tigrinho', no Jardim Panamá, em Campo Grande. O suspeito é um mecânico, de 30 anos, que fugiu do local na sequência do crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma residência na companhia de dois amigos, quando o suspeito teria chegado no local e passou a brigar com Eduardo.

As testemunhas relataram que em determinado momento, o agressor sacou uma faca e desferiu golpes nas costas da vítima. Ferido, o rapaz caiu e o mecânico fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. As testemunhas afirmaram ainda que a briga aconteceu por conta de um desentendimento relacionado ao jogo do tigrinho.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas nada pode ser feito, pois Eduardo Souza já estava sem os sinais vitais e o óbito foi constatado pela equipe médica.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

O que é 'Jogo do Tigrinho'? Para quem não sabe, Fortune Tiger, ou popularmente conhecido como 'Jogo do Tigrinho', é um jogo de apostas e cassino online caracterizado como jogo de azar, desenvolvido por uma empresa de Malta. Nele você deposita dinheiro e tenta dobrar a quantia apostada.

