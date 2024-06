Morto em acidente na Mascarenhas, motociclista havia tentado ultrapassagem indevida

Saiba Mais Polícia AGORA: Motociclista morre em grave acidente na Mascarenhas de Moraes

Foi identificado como Josué Oliveira, o motociclista que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um Hyundai HB20, na noite deste sábado (1°), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro São Francisco. Ele tentou forçar uma ultrapassagem e chegou a invadir a pista contrária.

A informação foi detalhada à reportagem pelo delegado Felipe Alvarez Madeira, que atendeu ao local do acidente e relatou que uma testemunha ocular foi essencial para desvendar a dinâmica do da colisão entre os veículos.

A testemunha citou para a Polícia Civil que estava logo atrás do Hyundai HB20, conduzido por um motorista de aplicativo, que estava com uma passageira, quando visualizou o motociclista entrando na contramão para tentar realizar uma ultrapassagem.

O carro ainda tentou tirar de lado, mas não houve tempo hábil para evitar o acidente. Josué colidiu a frente da motocicleta contra a parte esquerda da frente do carro - ambos veículos ficaram bastante danificados.

Por conta do impacto, o motociclista ficou em estado gravíssimo, chegou a receber atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas após vários minutos de reanimação com massagem cardíaca, o óbito do homem foi constatado.

O motorista do carro não sofreu nenhum ferimento, mas a passageira reclamava de algumas dores em decorrência do acidente, mas não chegou a ser encaminhada para atendimento médico.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

