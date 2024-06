Motociclista atropela capivara e passageiro sofre traumatismo craniano na Capital

Um acidente envolvendo uma capivara deixou dois feridos em Campo Grande, no início da noite desse sábado (29).

Um motociclista de aplicativo, que estava com um cliente na garupa, trafegava pela Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, no bairro Monte Castelo, quando atropelou uma capivara, que atravessava a via.

O condutor foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, apresentando ferimentos mais leves, e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Já o passageiro teve traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O capacete dele se soltou durante a queda, e a cabeça se chocou contra o asfalto. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

A capivara morreu no local, o corpo ficou a 30 metros do acidente.

