Motociclista de 19 anos morre após atropelar boi em via no Jardim Veraneio

Motociclista, de 19 anos, mas que não teve a identificação revelada, morreu na noite deste sábado (28) após atropelar um boi na rua Barra Bonita, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. O animal também não resistiu após ele, a vítima e a moto se arrastarem por cerca de 10 metros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o local onde aconteceu a colisão entre a motocicleta e o animal estava com as lâmpadas de iluminação pública apagadas.

Ainda conforme o registro, foi possível notar que o motociclista seguia no sentido sul ao norte da pista, quando o boi apareceu na rua e com a colisão, houve o arrastamento da vítima, da motocicleta e do animal por cerca de 10 metros, parando na pista contrária do impacto.

Ainda nos levantamentos no local, foi indicado que o jovem teve morte instantânea. O Corpo de Bombeiros chegou a estar presente, mas apenas constatou o óbito da vítima, que não possuía carteira de habilitação, segundo informou o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica não conseguiram encontrar qualquer tipo de marca que identificasse o proprietário do animal, visto que a região onde houve o acidente de trânsito é rodeado de chácaras. A carcaça do boi seria removida após um pedido feito para a Solurb.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

