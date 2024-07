Motociclista de 23 anos morre após motorista 'furar o Pare' em Amambai

O motociclista Enthony de Oliveira Lima, de 23 anos, morreu ao ser atingido por um carro que avançou a placa de ‘Pare’ localizada no cruzamento das ruas José Luiz Sampaio Ferraz com Teodorico Jurgielewicks, na Vila Boa Sorte, na cidade de Amambai. O acidente aconteceu durante a manhã de sábado (13), mas a vítima faleceu durante a noite.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava em uma Yamaha YBR 150 Factor seguindo sentido sul/norte pela Rua José Luiz Sampaio Ferraz, quando o motorista de um Fiat Uno, que deslocava Rua Teodorico Jurgielewicks no sentido leste/oeste, furou o ‘Pare’ e o atingiu.

Por conta da colisão, a vítima foi jogada ao solo, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional em estado gravíssimo. No decorrer do dia, a Polícia Militar foi até a unidade de saúde, para saber informações sobre o estado de saúde de Enthony, sendo informados que ele seria transferido em vaga zero para outra cidade com maiores recursos médicos.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

Já por volta das 22h daquele dia, a mãe do rapaz foi até a delegacia informar o falecimento de seu filho. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, quando não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi então registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também