Motociclista desvia de buraco, é atropelado por carreta e morre no Núcleo Industrial

Victor Vicente Lemes, de 21 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (11), após ser atropelado por uma carreta ao desviar de um buraco na Avenida Principal Um, no bairro Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando pela via, no mesmo sentido que a carreta, quando precisou desviar do buraco na pista e acabou caindo.

Com a queda, Victor foi parar entre as rodas traseira do veículo longo e foi arrastado por cerca de 44 metros. Ele não sobreviveu ao fato e morreu ainda no local.

A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culpado na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também