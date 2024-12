Motociclista é morto a tiros durante emboscada na Capital

Um motociclista, de 42 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (13), no Bairro Universitário, em Campo Grande, após ser vítima de uma emboscada pelo garupa que estava em sua moto.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Os dois estavam parados em cima de moto e, em dado momento, o garupa desce e realiza vários disparos na direção do motociclista, que segundo as autoridades, foi atingido na bochecha e no lado direito das costas.

Conforme o boletim de ocorrência do caso, o piloto da moto chegou a receber os primeiros socorros ainda no local por um policial militar que mora na região, aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

A polícia suspeita, com base nas imagens obtidas, que o atirador teve ajuda de um carro branco que aparece passando nas imagens.

O caso foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foi registrado como homicídio e segue sendo investigado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também