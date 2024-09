Motociclista é preso após realizar disparos com arma de fogo e tentar fugir

Um motociclista, identificado como Valdemir Almeida dos Anjos, foi preso na manhã desta sexta-feira (20) após realizar disparos de arma de fogo e empreender fuga da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Segundo informações da Guarda, durante rondas na região do Prosa, agentes se depararam com Valdemir realizando disparos, montado em sua moto, no cruzamento das ruas Alberto Araújo de Arruda com a Jamil Basmage.

Ao notar os agentes, Valdemir empreendeu fuga, dando início a uma perseguição que só chegou ao fim na Rua Elias Nachif, em frente ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Carlinda Pereira Contar.

Valdemir foi abordado e desarmado, e apesar de resistência, foi algemado. Durante a checagem, os agentes descobriram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

O homem foi conduzido até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde uma das pessoas alvos do disparo já estava realizando um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

